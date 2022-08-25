Российская молодежь обсудит перспективы развития Дальнего Востока в рамках ВЭФ-2022

Для этого с 5 по 8 сентября на площадке ВЭФ пройдет специальная юношеская секция «ВЭФ.Юниор». Организатором мероприятия выступает Фонд «Контент». «ВЭФ.Юниор» объединит в одном месте 60 подростков-активистов. Они приедут не только с Дальнего Востока, но и из других регионов страны.