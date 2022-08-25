Российская молодежь обсудит перспективы развития Дальнего Востока в рамках ВЭФ-2022

Российские школьники и лидеры мирового бизнеса обсудят перспективы развития Дальнего Востока в рамках VII Восточного экономического форума (ВЭФ-2022).
Для этого с 5 по 8 сентября на площадке ВЭФ пройдет специальная юношеская секция «ВЭФ.Юниор». Организатором мероприятия выступает Фонд «Контент». «ВЭФ.Юниор» объединит в одном месте 60 подростков-активистов. Они приедут не только с Дальнего Востока, но и из других регионов страны.
«Юношеская секция "ВЭФ.Юниор" станет пространством для обсуждения и реализации идей подрастающего поколения, позволяя молодым экспертам стать равноправными участниками крупнейшего международного события и в то же время ощутить всю полноту ответственности за будущее Дальнего Востока и страны», — отметил советник президента России Антон Кобяков.
В рамках деловой программы ребята встретятся в формате «диалога на равных» с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым. Сквозным мероприятием станет проектная лаборатория «Дальний Восток как пространство для реализации идей нового поколения», пишет ИА PrimaMedia.