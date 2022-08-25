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Торги Мосбиржи открылись незначительным ростом курсов доллара и евро

Экономика
Торги Мосбиржи открылись незначительным ростом курсов доллара и евро

По данным на четверг, 25 августа, на старте торгов Московской биржи российский рубль слабеет к доллару и евро.

Курс американской национальной валюты вырос на 0,19%, составив 59,9 рубля. Курс евро увеличился на 0,11% до 59,6 рубля за единицу.

Индекс Мосбиржи продемонстрировал рост на 0,05%, как и долларовый индекс РТС, который увеличился на 0,07%.

Ранее аналитики не исключали рост долларовой валюты. Напомним, 22 августа курс евро к доллару обновил минимум с 2002 года. По данным экспертов, это объясняется экономическими сложностями в европейской экономике.

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