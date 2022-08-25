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В Сети опубликовано видео удара ВКС РФ по позиции украинских войск в районе Авдеевки

Армия
В Сети опубликовано видео удара ВКС РФ по позиции украинских войск в районе Авдеевки

Видео уничтожения блиндажа ВСУ в районе Авдеевки вместе с украинскими националистами опубликовано в Сети. Об ударе российской армии по позиции противника сообщил в своем Telegram-канале военкор Андрей Руденко.

Вооруженные силы РФ ведут активные наступательные действия в районе Авдеевки в Донбассе, вытесняя противника со своих укрепрайонов. По одной из позиций украинских националистов российские военные ударили с воздуха, сровняв с землей блиндаж вместе с укрывшимися в нем солдатами ВСУ.

Ранее телеканал «360» сообщал о том, что военный ВСУ раскрыл причину нежелания украинской армии вести контрнаступление на Херсон.

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