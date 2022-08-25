Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Директор «Москино» Мокрицкая высказалась о будущем проката в России

Шоу-бизнес
Директор «Москино» Мокрицкая высказалась о будущем проката в России

Генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая заявила о планах компании восполнить отсутствие американских и европейских премьер кинолентами из Индии, Южной Кореи, Китая и других неевропейских стран.

Согласно словам директора учреждения, прокат в России планируется восполнить лучшими премьерами из вышеуказанных стран.

«Конечно, разницу менталитетов никто не отменял, и оттенок некоторой киноэкзотики будет присутствовать, но работать в этом направлении надо обязательно», – отметила Мокрицкая в комментарии РИА Новости.

В качестве аргумента эксперт акцентировала внимание на успешном показе в России южнокорейского фильма режиссера Пон Чжун Хо «Паразиты» – в 2020 году лента получила несколько премий «Оскар», сообщает телеканал «360».

кинопрокат москино мокрицкая
Военкоры ФАН
Солнцепёк