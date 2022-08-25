Пропавший из дома в Петербурге витраж нашли спустя 11 лет на свалке

Старинный витраж, пропавший из дома 13 на Тележной улице в Петербурге, неожиданно нашли спустя 11 лет на свалке. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК).
Исчезновение расписного стекла заметили в 2011 году. По предположениям экспертов, витраж могли демонтировать при замене деревянных окон на стеклопакеты. После этого несколько лет энтузиасты многократно «находили» потерю, но, как оказалось впоследствии, витраж все это время находился на помойке на Петроградской стороне.
Расписное стекло передали музею градозащитного движения. Состояние находки оценивается ниже среднего, требуется реставрация. Часть стекол в витраже разбиты, внешний вид переплетов тоже пострадал.