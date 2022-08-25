Пропавший из дома в Петербурге витраж нашли спустя 11 лет на свалке

Исчезновение расписного стекла заметили в 2011 году. По предположениям экспертов, витраж могли демонтировать при замене деревянных окон на стеклопакеты. После этого несколько лет энтузиасты многократно «находили» потерю, но, как оказалось впоследствии, витраж все это время находился на помойке на Петроградской стороне.