CNN: странам Запада становится сложнее оказывать военную помощь Украине

Отмечается, что затягивание боевых действий на украинской территории может привести к стремительному уменьшению запасов вооружения. Подчеркивается, что уже сегодня оказывающие Киеву военную помощь страны Запада сталкиваются с серьезными проблемами. При этом с приходом зимы ситуация лишь усугубится.