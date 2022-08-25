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CNN: странам Запада становится сложнее оказывать военную помощь Украине

Армия
CNN: странам Запада становится сложнее оказывать военную помощь Украине

Украина в скором времени может остаться без военной помощи от западных стран, сообщает CNN.

Отмечается, что затягивание боевых действий на украинской территории может привести к стремительному уменьшению запасов вооружения. Подчеркивается, что уже сегодня оказывающие Киеву военную помощь страны Запада сталкиваются с серьезными проблемами. При этом с приходом зимы ситуация лишь усугубится.

«Продовольственная инфляция и кризис в топливно-энергетической сфере могут сказаться на единстве позиции Запада в отношении Украины по оказанию военной помощи», – сказано в статье.

Ранее сообщалось, что Пентагон перебросил в Донбасс несколько групп американского спецназа с опытом проведения диверсионных операций, передает Infox.

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