Егор Крид показал травмы, которые он получил на съемках своего клипа

Певец, автор песен и актер Егор Крид показал поклонникам травмы, полученные им на съемках нового музыкального клипа. Как признался музыкант, эти съемки — одни из самых сложных в его карьере.
Крид показал свои травмы на кадрах видеозаписи, которой поделился в личном Telegram-канале. На них видны его испачканные грязью кроссовки и одежда, а также руки, покрытые глубокими ссадинами.
«Надеюсь, все будет хорошо», — написал певец.
Ранее стало известно, какие требования Крид предъявляет к организаторам мероприятий со своим участием. Так, в его райдере значатся лак для волос, кальян и черные презервативы.