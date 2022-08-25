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Егор Крид показал травмы, которые он получил на съемках своего клипа

Шоу-бизнес
Егор Крид показал травмы, которые он получил на съемках своего клипа

Певец, автор песен и актер Егор Крид показал поклонникам травмы, полученные им на съемках нового музыкального клипа. Как признался музыкант, эти съемки — одни из самых сложных в его карьере.

Крид показал свои травмы на кадрах видеозаписи, которой поделился в личном Telegram-канале. На них видны его испачканные грязью кроссовки и одежда, а также руки, покрытые глубокими ссадинами.

«Надеюсь, все будет хорошо», — написал певец.
Егор Крид показал травмы, которые он получил на съемках своего клипа

Ранее стало известно, какие требования Крид предъявляет к организаторам мероприятий со своим участием. Так, в его райдере значатся лак для волос, кальян и черные презервативы.

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