Американский экс-сенатор счел абсурдными планы Зеленского вернуть Крым

Бывший сенатор от американского штата Вирджиния Ричард Блэк прокомментировал навязчивые мысли украинского лидера Владимира Зеленского относительно возвращения Крыма под крыло киевского режима.
По словам экс-сенатора, соответствующие планы главы украинского государства следует расценивать как невыполнимые. Своим мнением он поделился во время общения с РИА Новости.
«Сама идея, что ему удастся каким-то образом захватить Крым, является невероятно глупой и просто абсурдной», — подчеркнул сенатор.
Ранее Зеленский заявил, что конфликт между Украиной и Россией завершится в Крыму.