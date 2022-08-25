Джокович не выступит на US Open из-за ковидных органичений

Спортсмен до сих пор не прошел полную вакцинацию от COVID-19, что не позволяет ему беспрепятственно попасть на территорию Соединенных Штатов. Таким образом, Джокович пропустит все североамериканские турниры в этом сезоне. Серб не играл в Монреале, Цинциннати и теперь не примет участие в US Open, передает Tennis World USA.