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Джокович не выступит на US Open из-за ковидных органичений

Спорт
Джокович не выступит на US Open из-за ковидных органичений

Один из сильнейших теннисистов мира Новак Джокович пропустит открытый чемпионат США из-за ковидных ограничений.

Спортсмен до сих пор не прошел полную вакцинацию от COVID-19, что не позволяет ему беспрепятственно попасть на территорию Соединенных Штатов. Таким образом, Джокович пропустит все североамериканские турниры в этом сезоне. Серб не играл в Монреале, Цинциннати и теперь не примет участие в US Open, передает Tennis World USA.

Новак Джокович на данный момент занимает шестое место в списке сильнейших теннисистов планеты.

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