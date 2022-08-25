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Суд в Тюмени арестовал входившего в ОПГ чиновника за нарушение меры пресечения

Происшествия
Суд в Тюмени арестовал входившего в ОПГ чиновника за нарушение меры пресечения

Суд в Тюмени арестовал входившего в ОПГ руководителя Отдела управления земельным фондом Захара Захарова за нарушение меры пресечения. Вместе с ним в СИЗО оказался еще один фигурант дела о мошенничестве — Александр Томилов, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Обвиняемые пробудут за решеткой до 12 сентября 2022 года. Соответствующее решение избрал Ленинский районный суд Тюмени. Напомним, что 18 марта граждан заключили под стражу до 15 июля, а затем мужчинам заменили избранную меру пресечения на домашний арест до 13 сентября. Но накануне, 24 августа, суд вернул обвиняемых в СИЗО.

Оказалось, что Захаров нарушил условия домашнего ареста, а Томилов — условия досудебного соглашения. Постановление судебной инстанции пока не вступили в законную силу.
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