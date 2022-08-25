Суд в Тюмени арестовал входившего в ОПГ чиновника за нарушение меры пресечения

Обвиняемые пробудут за решеткой до 12 сентября 2022 года. Соответствующее решение избрал Ленинский районный суд Тюмени. Напомним, что 18 марта граждан заключили под стражу до 15 июля, а затем мужчинам заменили избранную меру пресечения на домашний арест до 13 сентября. Но накануне, 24 августа, суд вернул обвиняемых в СИЗО.