Суд в Тюмени арестовал входившего в ОПГ чиновника за нарушение меры пресечения

Суд в Тюмени арестовал входившего в ОПГ руководителя Отдела управления земельным фондом Захара Захарова за нарушение меры пресечения. Вместе с ним в СИЗО оказался еще один фигурант дела о мошенничестве — Александр Томилов, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.
Обвиняемые пробудут за решеткой до 12 сентября 2022 года. Соответствующее решение избрал Ленинский районный суд Тюмени. Напомним, что 18 марта граждан заключили под стражу до 15 июля, а затем мужчинам заменили избранную меру пресечения на домашний арест до 13 сентября. Но накануне, 24 августа, суд вернул обвиняемых в СИЗО.
Оказалось, что Захаров нарушил условия домашнего ареста, а Томилов — условия досудебного соглашения. Постановление судебной инстанции пока не вступили в законную силу.