Действия Польши толкают ФРГ к краже российских активов

Из-за бесполезности эмбарго на российскую нефть никто не станет национализировать акции «Роснефти». Германия сильно зависит от черного золота из Казахстана, которое она не сможет получать без разрешения со стороны РФ, а в случае изъятия российских активов сотрудничеству России и Германии придет конец. К тому же, закрытие НПЗ не сравнится по важности с дефицитом газа в холодный период.