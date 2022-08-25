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Действия Польши толкают ФРГ к краже российских активов

Экономика
Действия Польши толкают ФРГ к краже российских активов

Польша саботирует поставки нефти по «Дружбе» на НПЗ RSC Schwedt в Германии из-за того, что 54% акций предприятия принадлежат российской «Роснефти». Такой информацией поделилось издание «Взгляд».

Немецкие власти могут устроить переговоры с «Роснефтью» для того, чтобы спасти работников RSC Schwedt от сокращений, или для повышения рейтинга региональных властей. Также возможна национализация доли «Роснефти» в немецких НПЗ, чем Германия уже занялась и фактически национализировала дочку «Газпрома» Gazprom Germania.

«Прецедентов, когда европейцы по-честному выкупали российскую долю, мы не знаем. Тогда как нормы международного права в Европе при взаимоотношении с российскими компаниями нарушаются вдоль и поперек. Поэтому национализация более вероятный вариант, хотя он сложный» — отметил директор по энергетике Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Из-за бесполезности эмбарго на российскую нефть никто не станет национализировать акции «Роснефти». Германия сильно зависит от черного золота из Казахстана, которое она не сможет получать без разрешения со стороны РФ, а в случае изъятия российских активов сотрудничеству России и Германии придет конец. К тому же, закрытие НПЗ не сравнится по важности с дефицитом газа в холодный период.

Канада планирует передать Германии пять турбин для «Северного потока». Об этом сообщает «ФедералПресс».

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