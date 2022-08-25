Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Житель Казани утонул во время купания в озере Кабан

Происшествия
Житель Казани утонул во время купания в озере Кабан

Трагедия случилась накануне вечером в Казани на озере Кабан. Там во время купания утонул местный житель. Об этом уведомили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Как информирует издание «KAZANFIRST», согласно предварительным данным, погибшему был 51 год. Он отправился освежиться в озеро и утонул. Утопленника после поисков обнаружили вызванные очевидцами и оперативно прибывшие на место трагедии сотрудники МЧС. Затем спасатели извлекли тело из водоема и передали его работникам охраны правопорядка.

Кроме того, отмечается, что место для купания, выбранное казанцем, не было предназначено для этих целей. В настоящее время проводится проверка, подробности инцидента уточняются.

озеро утопленник мчс казань татарстан
Военкоры ФАН
Солнцепёк