Житель Казани утонул во время купания в озере Кабан

Трагедия случилась накануне вечером в Казани на озере Кабан. Там во время купания утонул местный житель. Об этом уведомили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан.
Как информирует издание «KAZANFIRST», согласно предварительным данным, погибшему был 51 год. Он отправился освежиться в озеро и утонул. Утопленника после поисков обнаружили вызванные очевидцами и оперативно прибывшие на место трагедии сотрудники МЧС. Затем спасатели извлекли тело из водоема и передали его работникам охраны правопорядка.
Кроме того, отмечается, что место для купания, выбранное казанцем, не было предназначено для этих целей. В настоящее время проводится проверка, подробности инцидента уточняются.