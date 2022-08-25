Житель Казани утонул во время купания в озере Кабан

Как информирует издание «KAZANFIRST», согласно предварительным данным, погибшему был 51 год. Он отправился освежиться в озеро и утонул. Утопленника после поисков обнаружили вызванные очевидцами и оперативно прибывшие на место трагедии сотрудники МЧС. Затем спасатели извлекли тело из водоема и передали его работникам охраны правопорядка.