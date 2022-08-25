Депутат Федоров о страхе США перед оглаской зверств «азовцев»: Мир узнает об их связи с Вашингтоном

Украинские нацисты и командование ВСУ получали прямые указания от Пентагона и теперь власти США опасаются, что их взаимодействие раскроется. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил депутат Госдумы Евгений Федоров.
Ранее представители посольства России в США сообщили, что в Белом доме опасаются появления в информационном пространстве данных о бесчеловечных преступлениях боевиков батальона «Азов»✱ (запрещенная в РФ террористическая организация).
По данным дипломатов, в ближайшее время на территории Донецкой Народной Республики пройдет судебный процесс над солдатами ВСУ, среди которых будут и националисты.
«Предстоящий судебный процесс призван установить справедливость в отношении военных преступников, среди которых есть нацисты из полка «Азов». В Вашингтоне явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации», — отметили в посольстве.
По словам Федорова, боевые действия на территории «незалежной» спланировали и организовали США.
«Кроме того, они поставляют оружие, их генералы планируют военные операции, и территория Украины оккупирована Соединенными Штатами Америки. Так что это их война, для нас — это специальная операция по демилитаризации и денацификации, а для них настоящая война. Все прекрасно знают, что формирования Киева совершают преступления с использованием американского оружия, под управлением американского командования и политиков, которые формировали вот этих смертников и террористов в батальонах», — отметил собеседник ФАН.
Народный избранник подчеркнул, что в Белом доме не хотят оглашения данных о связи Пентагона с националистами, так как могут раскрыться «неудобные» подробности.
«Вашингтон создал войну и создал террористические подразделения, фактически карателей. И они несут ответственность за националистов, а судебная процедура может подсветить дополнительные данные по этому вопросы, связи и, в целом, рассматривая эти преступления, весь мир их рассматривает как американские преступления. Но мир узнает об их связях с Вашингтоном», — заключил Федоров.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что попытки президента Украины Владимира Зеленского сорвать трибунал над военнопленными ВСУ в Мариуполе не окажут влияния на процедуру.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация