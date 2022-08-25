Почему Запад так боится публичного суда над неонацистами Украины, обсудят в «Патриоте»

Ранее МИД и Минюст Украины обратились к Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой воспрепятствовать проведению трибунала над карателями ВСУ. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев запрещает проведение каких-либо судов над своими военнопленными и будет расценивать подобные действия как военные преступления. А Владимир Зеленский устроил истерику, заявив, что суд будет «красной линией», после которой Украина откажется от переговоров.