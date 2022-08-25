Почему Запад так боится публичного суда над неонацистами Украины, обсудят в «Патриоте»

Вашингтон боится огласки данных о преступлениях украинских военнослужащих в Мариуполе, говорится в комментарии посольства России в США.
«В Вашингтоне явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации», — объяснило ведомство желание США помешать процессу.
Дипломаты добавили, что трибунал поможет «пролить свет на истинную сущность киевского режима».
«Американские граждане наконец-то узнают, что в действительности их правительство помогает тем, кто целенаправленно убивает мирных граждан и издевается над русским населением Донбасса и Украины», — подчеркнули в посольстве.
Ранее МИД и Минюст Украины обратились к Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой воспрепятствовать проведению трибунала над карателями ВСУ. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев запрещает проведение каких-либо судов над своими военнопленными и будет расценивать подобные действия как военные преступления. А Владимир Зеленский устроил истерику, заявив, что суд будет «красной линией», после которой Украина откажется от переговоров.
Почему Запад так боится публичного суда над неонацистами Украины? Какие страны могут признать результаты этого суда? Нужно ли применять смертную казнь к лицам, совершившим массовые убийства мирного населения? Может ли подобный суд изменить общественное мнение стран Запада, или цензура ЕС и США не допустит к распространению такую информацию?
На эти и другие вопросы в эфире Медиацентра «Патриот» ответят специалисты.
Эфир состоится 25 августа, в четверг, в 15:00.
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