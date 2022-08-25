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В Петергофе пьяный мужчина порезал лицо 12-летней школьнице

Происшествия
В Петергофе пьяный мужчина порезал лицо 12-летней школьнице

Несовершеннолетняя жительница Петродворцового района Северной столицы попала в больницу после нападения вооруженного ножом мужчины.

По данным источника в полиции, все произошло в среду вечером. В детскую больницу в состоянии средней тяжести поступила 12-летняя девочка. У нее диагностировали резаные раны щеки и скуловой области.

Как рассказал сам ребенок, около магазина на Разводной улице в Петергофе неизвестный бросился на нее с ножом. В момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Проводится проверка.

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