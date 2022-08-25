Россияне стоят в многочасовых пробках на въезде в Финляндию

Приезжающие из России автомобилисты вынуждены стоять в многочасовых пробках на въезде в Финляндию.
Огромные очереди впервые за последние несколько лет начали возникать на российско-финской границе. Ранее между странами долгое время действовали коронавирусные ограничения, которые отрицательно сказывались на турпотоке. Однако в июле ограничительные меры были отменены, так что движение вновь восстановилось, сообщает Yle.
Теперь машины выстраиваются в очереди на границе. Однако финские пограничники считают, что пункты пропуска не перегружены, и особого ажиотажа там не ожидается. В частности, за последние дни в Финляндию через КПП Ваалимаа въехали около 5-6 тыс. раз, но до допандемийных показателей все равно еще далеко.