Россияне стоят в многочасовых пробках на въезде в Финляндию

Теперь машины выстраиваются в очереди на границе. Однако финские пограничники считают, что пункты пропуска не перегружены, и особого ажиотажа там не ожидается. В частности, за последние дни в Финляндию через КПП Ваалимаа въехали около 5-6 тыс. раз, но до допандемийных показателей все равно еще далеко.