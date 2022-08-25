Почему британцев вышвырнули с Сахалина и что будет зимой с Европой, обсудят в «Патриоте»

Почему британская Shell покидает Сахалин, и почему японцы остаются? Правда ли, что Россия договаривается о 30% скидке на нефть с некоторыми странами Азии, как утверждает Bloomberg? Что происходит с промышленностью Европы — сколько предприятий уже закрылось, сколько закроется к зиме, выдержит ли ЕС такой удар и кто выиграет от таких потерь? Что осталось от экономики Украины, и как долго страны НАТО смогут содержать ее? Что останется от экономики Прибалтики к зиме и как долго ЕС сможет содержать Прибалтику? Почему «Газпром» опять пошел на уступки Молдавии, несмотря на русофобскую политику Санду?