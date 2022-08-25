Почему британцев вышвырнули с Сахалина и что будет зимой с Европой, обсудят в «Патриоте»

Новый российский оператор проекта «Сахалин-2», предложивший иностранным клиентам перезаключить контракты на прежних условиях, начал прекращать поставки тем, кто этого не сделал, например, компании Shell.
Напомним, оператор Sakhalin Energy, зарегистрированный в Нидерландах, должен быть заменен российским юрлицом «Сахалинская энергия». Акционерам проекта — «Газпрому» (50% плюс одна акция), британской Shell (27,5%), японским Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%) — дана возможность до 4 сентября получить в российской компании ту же долю, что и в Sakhalin Energy. Если иностранный акционер не проявит такого желания, его доля будет продана на аукционе.
Правительство Японии уже рекомендовало Mitsui и Mitsubishi согласиться. Однако Shell еще в феврале заявила о намерении выйти из проекта, по итогам первого квартала списав балансовую стоимость своей доли в размере 1,6 млрд долларов.
Тем временем в Европе останавливаются энергоемкие производства. Так, Achema — крупнейший производитель азотных удобрений в странах Балтии — прекратит работу завода в литовском городе Йонава с сентября.
Почему британская Shell покидает Сахалин, и почему японцы остаются? Правда ли, что Россия договаривается о 30% скидке на нефть с некоторыми странами Азии, как утверждает Bloomberg? Что происходит с промышленностью Европы — сколько предприятий уже закрылось, сколько закроется к зиме, выдержит ли ЕС такой удар и кто выиграет от таких потерь? Что осталось от экономики Украины, и как долго страны НАТО смогут содержать ее? Что останется от экономики Прибалтики к зиме и как долго ЕС сможет содержать Прибалтику? Почему «Газпром» опять пошел на уступки Молдавии, несмотря на русофобскую политику Санду?
На эти и другие вопросы в эфире Медиацентра «Патриот» ответят специалисты.
Эфир состоится 25 августа, в четверг, в 13:00.
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