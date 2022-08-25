Синоптик Вильфанд предупредил об аномально жаркой погоде в ряде регионов России

Ряд регионов России ожидает аномальная жара. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что столбики уличных термометров поднимутся до отметки +38 градусов.
По его словам, температура воздуха выше нормы на 7-10 градусов ожидается на большей части Северо-Западного федерального округа с 24 по 28 августа. На 6-10 градусов выше нормы воздух прогреется в Центральном федеральном округе, передает ТАСС.
Наиболее высокие для августа температуры ожидаются в Южном федеральном округе. Так, в Сочи и Туапсинском районе воздух прогреется до +37…+38 градусов. Кроме того, аномальное потепление придет и в регионы Поволжского федерального округа.