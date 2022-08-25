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Силовики пресекли теракт на объектах Балтфлота в Калининградской области

Происшествия
Силовики пресекли теракт на объектах Балтфлота в Калининградской области

Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении террористического акта на территории Калининградской области.

Как пишет РИА Новости, был задержан гражданин России, сторонник запрещенной террористической организации «Азов»✱. Было установлено, что мужчина планировал взрывы на объектах Балтийского флота и в аэропорту Храброво. Во время обысков у него нашли взрывчатку мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте, агитационные материалы и символику «Азова»✱.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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