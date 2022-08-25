Силовики пресекли теракт на объектах Балтфлота в Калининградской области

Как пишет РИА Новости, был задержан гражданин России, сторонник запрещенной террористической организации «Азов»✱. Было установлено, что мужчина планировал взрывы на объектах Балтийского флота и в аэропорту Храброво. Во время обысков у него нашли взрывчатку мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте, агитационные материалы и символику «Азова»✱.