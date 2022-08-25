Ким Кардашьян рассказала, какие качества хочет видеть в следующем возлюбленном

Кардашьян находится в поисках нового романтического партнера и активно советуется с друзьями, с кем же ей встречаться дальше, пишет ENews. Инсайдер акцентировал внимание на том, что сейчас знаменитость выбирает потенциального возлюбленного из «множества вариантов».