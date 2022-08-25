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Ким Кардашьян рассказала, какие качества хочет видеть в следующем возлюбленном

Шоу-бизнес
Ким Кардашьян рассказала, какие качества хочет видеть в следующем возлюбленном

Спустя несколько недель после расставания с Питом Дэвидсоном бизнес-леди и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян призналась, что готова к следующим отношениям.

Кардашьян находится в поисках нового романтического партнера и активно советуется с друзьями, с кем же ей встречаться дальше, пишет ENews. Инсайдер акцентировал внимание на том, что сейчас знаменитость выбирает потенциального возлюбленного из «множества вариантов».

«Ким заявила, что готова встречаться с кем-то постарше, но это должен быть правильный человек, который понимает ее жизнь», – отметил источник, близкий к окружению звезды.

Несмотря на желание вступить в следующий роман, на данный момент Кардашьян не готова ставить под удар свою свободу. Бизнес-леди «наслаждается свиданиями» и рада, что остается востребованной «на рынке невест».

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