БРИКС может помочь России преодолеть последствия западных санкций

Россия может воспользоваться платежами в национальных валютах для торговли со странами БРИКС. Об этом сказала президент международного форума организации и представитель Индии Пурнима Ананд.
Объем торговли между Россией и Индией вырос впятеро за последние 40 лет, сообщила она на российском форуме «Технопром». Ананд также сказала, что БРИКС может помочь РФ обойти санкции Запада.
«Сегодня реализован механизм взаиморасчетов в рублях и рупиях, и нет необходимости для наших стран использовать доллар при взаиморасчетах. И сегодня подобный же механизм взаиморасчетов в рублях и юанях разрабатывается Китаем. То есть страны БРИКС открываются для России и становятся возможностью для вашей страны преодолеть последствия санкций», — отметила она.
Индия придерживается нейтралитета и рассчитывает на развитие сотрудничества двух стран во всех сферах.