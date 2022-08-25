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БРИКС может помочь России преодолеть последствия западных санкций

Экономика
БРИКС может помочь России преодолеть последствия западных санкций

Россия может воспользоваться платежами в национальных валютах для торговли со странами БРИКС. Об этом сказала президент международного форума организации и представитель Индии Пурнима Ананд.

Объем торговли между Россией и Индией вырос впятеро за последние 40 лет, сообщила она на российском форуме «Технопром». Ананд также сказала, что БРИКС может помочь РФ обойти санкции Запада.

«Сегодня реализован механизм взаиморасчетов в рублях и рупиях, и нет необходимости для наших стран использовать доллар при взаиморасчетах. И сегодня подобный же механизм взаиморасчетов в рублях и юанях разрабатывается Китаем. То есть страны БРИКС открываются для России и становятся возможностью для вашей страны преодолеть последствия санкций», — отметила она.

Индия придерживается нейтралитета и рассчитывает на развитие сотрудничества двух стран во всех сферах.

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