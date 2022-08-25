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Захарова: киевский режим загнал себя в угол

Политика
Захарова: киевский режим загнал себя в угол

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сделала неприятное для Правительства Украины заявление.

По ее словам, киевский режим загнал себя в угол. Об этом она написала в своем Telegram-канале. Захарова подчеркнула, что украинские власти разрушают все, что было на территории страны.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России прокомментировала вовлеченность Киева в террористическую деятельность. Захарова отметила, что соответствующие события не являются случайными.

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