Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сделала неприятное для Правительства Украины заявление.
По ее словам, киевский режим загнал себя в угол. Об этом она написала в своем Telegram-канале. Захарова подчеркнула, что украинские власти разрушают все, что было на территории страны.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России прокомментировала вовлеченность Киева в террористическую деятельность. Захарова отметила, что соответствующие события не являются случайными.