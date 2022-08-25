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Дочь актрисы Маргариты Тереховой рассказала о текущем состоянии звезды «Собаки на сене»

Шоу-бизнес
Дочь актрисы Маргариты Тереховой рассказала о текущем состоянии звезды «Собаки на сене»

Народная артистка России, 80-летняя актриса и режиссер Маргарита Терехова чувствует себя неплохо, насколько это возможно в ее положении. Об этом рассказала ее дочь Анна.

По словам женщины, ее родительница, известная широкому зрителю по кинолентам «Собака на сене», «Зеркало», «Монолог» и «Русь изначальная», держится.

«Многое понимает, у нее осознанный взгляд. Отвечает на вопросы, хотя односложно. Слушает музыку», — цитирует ее kp.ru.

Собеседница издания добавила, что ее страдающая болезнью Альцгеймера мать время от времени смотрит телевизор, особенно когда на экране показывают спектакли.

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