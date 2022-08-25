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Собянин и Козлов прибыли в Рязанскую область для облета пострадавших от пожаров территорий

Общество
Собянин и Козлов прибыли в Рязанскую область для облета пострадавших от пожаров территорий

Мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава Минприроды Александр Козлов и глава МЧС Александр Куренков прибыли в Рязанскую область. Они облетят пострадавшие от лесных пожаров территории.

Отмечается, что ранее президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное ситуации с лесными пожарами. В ходе своего выступления он попросил вице-премьера Григоренко лично ознакомиться с ситуацией. В настоящее время Григоренко находится в Рязанской области, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, общая площадь лесных пожаров в Рязанской области выросла на 29% за последние сутки. По данным представителей экстренных служб, площадь очагов составляет 15, 227 тысячи гектаров.

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