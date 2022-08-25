Собянин и Козлов прибыли в Рязанскую область для облета пострадавших от пожаров территорий

Отмечается, что ранее президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное ситуации с лесными пожарами. В ходе своего выступления он попросил вице-премьера Григоренко лично ознакомиться с ситуацией. В настоящее время Григоренко находится в Рязанской области, сообщает РИА Новости.