Миколог Гмошинский рассказал о вреде употребления «червивых» грибов

Как пишет издание «Вести Подмосковья», старые и «червивые» грибы не рекомендуют принимать в пищу не потому, что личинки мух и жуков, обнаруженных в плодовом теле гриба, могут быть ядовитыми. Опасность употребления таких грибов состоит в том, что насекомые оставляют после себя микроскопические экскременты, являющиеся благоприятной средой для развития различных бактерий, пояснил биолог. В итоге можно получить отравление не от самого гриба и не от насекомых, живущих в нем, а от бактерий, развивающихся на их фекалиях, добавил эксперт.