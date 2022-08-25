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Покинувшие Россию Хаматова и Белый произнесли бандеровскую речевку на рижской сцене

Шоу-бизнес
Покинувшие Россию Хаматова и Белый произнесли бандеровскую речевку на рижской сцене

Уехавшие из России в связи со стартом вынужденной спецоперации на Украине актеры Чулпан Хаматова и Анатолий Белый приняли участие в представлении «Кабаре Людмилы Петрушевской». Мероприятие знаменитости открыли бандеровской речевкой.

Согласно словам корреспондента издания «Абзац», выступление артистов началось с националистической речевки, после чего на протяжении практически двух часов Хаматова и Белый «монотонно читали текст с суфлера».

«Иногда их перебивал звук поезда, за что ему большое спасибо. Оба актера все «кабаре» стояли с чемоданами. Видимо, не успели разобрать после отъезда из РФ», – высказалась журналистка.

Напомним, артисты приняли решение покинуть родину после старта вынужденной спецоперации по защите мирного населения Донбасса. В качестве места для эмиграции Хаматова выбрала Латвию, в то время как Белый предпочел Израиль.

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