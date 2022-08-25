Три человека пострадали в результате артиллерийского удара ВСУ по Горловке

Число раненых в результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике со стороны украинской армии возросло до трех.
С таким заявлением выступил мэр города Иван Приходько. До этого он говорил, что при артиллерийском обстреле пострадали двое детей, а их мать погибла.
«Количество раненых мирных горловчан от обстрела со стороны ВСУ возросло до трех человек», — рассказал градоначальник.
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что спецоперация российских войск на Украине проводится для восстановления мира и защиты населения Донбасса, передает Infox.