Подозреваемая в убийстве Дугиной имела зарегистрированный на калининградку полис ОСАГО

Напомним, автомобиль под управлением Дугиной взорвался во время следования по Можайскому шоссе в Подмосковье. Девушка погибла на месте. Исполнительницей убийства оказалась гражданка Украины Наталья Вовк. Сразу после преступления она уехала в Эстонию вместе со своей дочерью.