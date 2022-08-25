Подозреваемая в убийстве Дугиной имела зарегистрированный на калининградку полис ОСАГО

СМИ узнали новые факты о подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной. Оказалось, что Наталья Вовк связана с Калининградом.
Как пишет «Царьград», у гражданки Украины был поддельный полис ОСАГО, зарегистрированный на некую Юлию Александровну из Калининграда. Примечательно, что полис действовал всего один день.
По данным следствия, Вовк передвигалась по Москве, используя казахстанские автомобильные номера, хотя в Россию она въехала с донецкими.
Напомним, автомобиль под управлением Дугиной взорвался во время следования по Можайскому шоссе в Подмосковье. Девушка погибла на месте. Исполнительницей убийства оказалась гражданка Украины Наталья Вовк. Сразу после преступления она уехала в Эстонию вместе со своей дочерью.