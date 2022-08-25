Москвича задержали при попытке продать наган

В ГУ МВД России по Москве возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения и оборота оружия.
Как уточнили в ведомстве, на Арбате при попытке продажи револьвера системы Наган образца 1926 года выпуска был задержан 46-летний мужчина. Исследование показало, что изъятое короткоствольное нарезное огнестрельное оружие пригодно для стрельбы, сообщает Life.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение и сбыт огнестрельного оружия». Подозреваемый взят под стражу. Суд может приговорить его к длительному лишению свободы.