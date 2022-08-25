Москвича задержали при попытке продать наган

Как уточнили в ведомстве, на Арбате при попытке продажи револьвера системы Наган образца 1926 года выпуска был задержан 46-летний мужчина. Исследование показало, что изъятое короткоствольное нарезное огнестрельное оружие пригодно для стрельбы, сообщает Life.