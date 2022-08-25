Гарик Харламов воссоединился с Екатериной Ковальчук на съемках продолжения «Гусара»

По слухам, отношения между Харламовым и Ковальчук завязались после разрыва шоумена со звездой «Интернов» Кристиной Асмус, и их роман якобы носил краткосрочный характер. Сама Ковальчук подчеркивала, что ни в каких отношениях, кроме дружеских, она с Харламовым не состояла.