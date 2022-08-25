Гарик Харламов воссоединился с Екатериной Ковальчук на съемках продолжения «Гусара»

Резидент Comedy Club Гарик Харламов и актриса театра и кино Екатерина Ковальчук воссоединились на съемочной площадке продолжения сериала «Гусар».
Об этом стало известно благодаря их совместному снимку, которым Харламов поделился в социальных сетях. Шоумен назвал его «Гусар в работе».
По слухам, отношения между Харламовым и Ковальчук завязались после разрыва шоумена со звездой «Интернов» Кристиной Асмус, и их роман якобы носил краткосрочный характер. Сама Ковальчук подчеркивала, что ни в каких отношениях, кроме дружеских, она с Харламовым не состояла.
В начале августа экс-супруга Харламова, которой досталась роль Нины в сериале «Люся» похвасталась своей «востребованностью» у мужчин, сообщает «Вечерняя Москва».