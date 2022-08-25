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Минобрнауки России может обязать вузы заключать трехлетние договоры с преподавателями

Общество
Минобрнауки России может обязать вузы заключать трехлетние договоры с преподавателями

Российские университеты могут начать заключать договоры на преподавание минимум на три года. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс подготовило Минобрнауки России.

Поводом для этого стало постановление Конституционного суда. Ранее вузы могли заключать с преподавателями краткосрочные контракты, временные рамки которых фактически определял сам работодатель. Это ставило педагогов в неудобное для них положение, поэтому от госорганов потребовали найти решение этой проблемы, передает «Коммерсант».

Согласно предложенным поправкам, вузы будут обязаны заключать срочные договоры минимум на три и максимум на пять лет. По мнению сопредседателя профсоюза «Университетская солидарность» Андроника Арутюнова, проект закона Минобрнауки позволить немного снять напряженность, однако это никак не помешает вузам так же увольнять преподавателей спустя три года.

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