Минобрнауки России может обязать вузы заключать трехлетние договоры с преподавателями

Согласно предложенным поправкам, вузы будут обязаны заключать срочные договоры минимум на три и максимум на пять лет. По мнению сопредседателя профсоюза «Университетская солидарность» Андроника Арутюнова, проект закона Минобрнауки позволить немного снять напряженность, однако это никак не помешает вузам так же увольнять преподавателей спустя три года.