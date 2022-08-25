Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Spiegel: иностранные наемники пожаловались на преступные приказы командования ВСУ

Армия
Spiegel: иностранные наемники пожаловались на преступные приказы командования ВСУ

Командование ВСУ заставляет иностранных наемников, примкнувших к украинской армии, мародерствовать и относится к ним как к расходному материалу, пишет Spiegel.

В публикации издания говорится, что наемники массово покидают Украину, потому что их в ходе боевых действий отправляют на смерть под шквальный огонь. Украинские командиры оставляют их удерживать позиции, пока основные силы ВСУ отступают. Кроме того, «солдат удачи» заставляют грабить магазины и совершать другие преступления.

«Солдаты моего подразделения должны были ворваться в торговый центр, чтобы вынести мебель, электронику и всякие ценности», — рассказал один из наемников.

Ранее сообщалось, что США перебросили в Донбасс несколько отрядов спецназа с опытом ведения партизанской войны, передает Infox.

наемники всу украина командование
Военкоры ФАН
Солнцепёк