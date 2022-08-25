Spiegel: иностранные наемники пожаловались на преступные приказы командования ВСУ

В публикации издания говорится, что наемники массово покидают Украину, потому что их в ходе боевых действий отправляют на смерть под шквальный огонь. Украинские командиры оставляют их удерживать позиции, пока основные силы ВСУ отступают. Кроме того, «солдат удачи» заставляют грабить магазины и совершать другие преступления.