Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Яхта стоимостью 50 млн долларов затонула у берегов Италии

Происшествия
Яхта стоимостью 50 млн долларов затонула у берегов Италии

Яхта «Сага» потерпела крушение в Ионическом море на юге Италии. На месте ЧП работает служба береговой охраны, сообщает la Gazzetta del Mezzogiorno.

«Ухудшение погодных и морских условий с постепенным и усиливавшимся наклоном средства на правый борт делало нецелесообразными любые попытки посадить затонувшую в короткое время яхту на мель», — говорится в сообщении издания.

Инцидент произошел недалеко от города Катандзаро. Спасатели эвакуировали с борта 40-метровой яхты девять человек.

По предварительной информации, владельцем судна является российский бизнесмен Геннадий Айвазян. Стоимость его затонувшего имущества оценивается в 50 миллионов долларов.

яхта крушение италия
Военкоры ФАН
Солнцепёк