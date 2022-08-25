Финансовый эксперт Марченко назвал сумму ежемесячных инвестиций для безбедной старости

Если направлять средства на банковский счет под 15% годовых, то сумма будет еще больше и составит 96,5 миллиона рублей. В случае инвестирования этого капитала в дивидендные акции под 6% годовых, пенсионер может рассчитывать на доход в 482 744 рубля.