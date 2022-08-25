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Финансовый эксперт Марченко назвал сумму ежемесячных инвестиций для безбедной старости

Экономика
Финансовый эксперт Марченко назвал сумму ежемесячных инвестиций для безбедной старости

Грамотные инвестиции могут обеспечить достойную старость даже при небольших вложениях. Таким мнением поделился финансовый эксперт Евгений Марченко в своем Telegram-канале.

По его словам, если с 30 лет начать откладывать по 5000 рублей в месяц, то к 65 годам можно накопить 2,1 миллиона рублей.

Если направлять средства на банковский счет под 15% годовых, то сумма будет еще больше и составит 96,5 миллиона рублей. В случае инвестирования этого капитала в дивидендные акции под 6% годовых, пенсионер может рассчитывать на доход в 482 744 рубля.

Марченко добавил, что родители также могут открыть брокерский счет при рождении ребенка, и к его 18-летию у него будет начальный капитал на жилье или образование.

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