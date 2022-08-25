Финансовый эксперт Марченко назвал сумму ежемесячных инвестиций для безбедной старости

Грамотные инвестиции могут обеспечить достойную старость даже при небольших вложениях. Таким мнением поделился финансовый эксперт Евгений Марченко в своем Telegram-канале.
По его словам, если с 30 лет начать откладывать по 5000 рублей в месяц, то к 65 годам можно накопить 2,1 миллиона рублей.
Если направлять средства на банковский счет под 15% годовых, то сумма будет еще больше и составит 96,5 миллиона рублей. В случае инвестирования этого капитала в дивидендные акции под 6% годовых, пенсионер может рассчитывать на доход в 482 744 рубля.
Марченко добавил, что родители также могут открыть брокерский счет при рождении ребенка, и к его 18-летию у него будет начальный капитал на жилье или образование.