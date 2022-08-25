Тайную связь Ивана Урганта с женой Федора Бондарчука обсуждают в Сети

Актриса театра и кино Паулина Андреева, супруга кинорежиссера Федора Бондарчука, сыграла в новом музыкальном клипе шоумена Ивана Урганта «Ночной каприз». Поклонники заподозрили их в тайной связи.
Дело в том, что актриса и шоумен настолько естественно сыграли страсть, что зрители решили: между ними явно что-то есть, и речь идет не только лишь о рабочих отношениях, передает «Экспресс газета».
Поклонники принялись обсуждать, какая из Урганта и Андреевой могла бы получиться пара, и не слишком ли рано актриса вышла замуж за кинорежиссера.
Ранее актер театра и кино Дмитрий Певцов выразил мнение, согласно которому у покинувших Россию артистов не должно быть второго шанса на отечественном телевидении.