«Копенгаген» и «Рейнджерс» стали последними участниками группового этапа ЛЧ

Датский «Копенгаген» и шотландский «Рейнджерс» стали 31-м и 32-м участником группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
«Копенгаген» в раунде плей-офф по сумме двух матчей смог обыграть турецкий «Трабзонспор» (2:1, 0:0), а «Рейнджерс» прошел «ПСВ» (2:2, 1:0). Стоит отметить, что шотландцы выступят в главном турнире Старого света впервые за 13 лет.
«Буде Глимт» Никиты Хайкина не смог в двухраундовом противостоянии одолеть загребское «Динамо» (2:1, 1:4). Норвежцы выступят на групповом этапе Лиги Европы.
Жеребьевка Лиги чемпионов состоится 25 августа в Стамбуле, передает «Вечерняя Москва».