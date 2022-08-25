«Копенгаген» и «Рейнджерс» стали последними участниками группового этапа ЛЧ

«Копенгаген» в раунде плей-офф по сумме двух матчей смог обыграть турецкий «Трабзонспор» (2:1, 0:0), а «Рейнджерс» прошел «ПСВ» (2:2, 1:0). Стоит отметить, что шотландцы выступят в главном турнире Старого света впервые за 13 лет.