Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Грозы и дожди обрушатся на Петербург 25 августа

Общество
Грозы и дожди обрушатся на Петербург 25 августа

Спад жары в Санкт-Петербурге ожидается с четверга, 25 августа. В город придут кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», столбики уличных термометров опустятся почти на 10 градусов. Таким образом, температура воздуха в городе на Неве составит +21…+23 градуса.

Ветер сменится на северо-западный. Утром ожидаются кратковременные дожди, а местами возможны грозы. Давление практически не изменится и составит 767 миллиметров ртутного столба.

В Ленинградской области также ожидается похолодание. Воздух там прогреется до +14…+19 градусов, передает газета «Петербургский дневник».

похолодание петербург Погода прогноз
Военкоры ФАН
Солнцепёк