Грозы и дожди обрушатся на Петербург 25 августа

Спад жары в Санкт-Петербурге ожидается с четверга, 25 августа. В город придут кратковременные дожди, грозы и порывистый ветер.
Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», столбики уличных термометров опустятся почти на 10 градусов. Таким образом, температура воздуха в городе на Неве составит +21…+23 градуса.
Ветер сменится на северо-западный. Утром ожидаются кратковременные дожди, а местами возможны грозы. Давление практически не изменится и составит 767 миллиметров ртутного столба.
В Ленинградской области также ожидается похолодание. Воздух там прогреется до +14…+19 градусов, передает газета «Петербургский дневник».