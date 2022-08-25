Reuters: Германия не преодолеет «ценовой кризис» в ближайшие полгода из-за убытков в 70 млрд евро

Убытки экспортеров в Германии составили 70 млрд евро. Причиной такого экономического положения страны стала инфляция, сообщает Reuters.
По данным представителей Союза германских промышленно-торговых палат (DIHK), внешняя торговля ФРГ находится в рецессии.
«Кризис спровоцировало ослабление евро, утратившего паритет с долларом. Его курс опустился до самого низкого уровня за последние 20 лет. Это означает, что внешняя торговля Германии уже находится в фазе рецессии», — заявил глава отдела внешней торговли DIHK Фолькер Трайер.
По данным экспертов, в ближайшие годы Германия не сможет преодолеть «ценовой кризис».
Ранее издание Infox.ru сообщало о том, что властям ФРГ не удалось договориться с Катаром по поставкам газа.