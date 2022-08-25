Российские туроператоры назвали Абхазию самым бюджетным направлением для отдыха осенью

Самым бюджетным направлением для отдыха в осенний туристический сезон стала Абхазия. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявления представителей российских туроператоров, стоимость отдыха в этой стране стартует от 26 тысяч рублей.
Эксперты подчеркнули, что второе место в рейтинге направлений для отдыха заняла Турция. Стоимость поездки в эту популярную среди туристов страну составит не менее 64 тысяч рублей. Третье место занял Египет (от 80 тысяч рублей), четвертое — ОАЭ (от 100 тысяч рублей). Замыкают пятерку бюджетных зарубежных направлений Мальдивы (от 152 тысяч рублей).
Туроператоры отмечают, что стоимость туров на первый месяц уменьшилась почти по всем популярным направлениям. По их мнению это обусловлено окончанием «высокого» туристического сезона.
Как сообщает издание «Ридус», Таиланд планирует принять около миллиона российских туристов в 2022 году. Согласно статистическим данным, к настоящему моменту страну посетили более 76 тысяч россиян.