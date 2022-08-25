Российские туроператоры назвали Абхазию самым бюджетным направлением для отдыха осенью

Эксперты подчеркнули, что второе место в рейтинге направлений для отдыха заняла Турция. Стоимость поездки в эту популярную среди туристов страну составит не менее 64 тысяч рублей. Третье место занял Египет (от 80 тысяч рублей), четвертое — ОАЭ (от 100 тысяч рублей). Замыкают пятерку бюджетных зарубежных направлений Мальдивы (от 152 тысяч рублей).