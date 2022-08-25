Москва и Дамаск заявили, что США вывозят беспрецедентное количество нефти из Сирии

Подконтрольные Соединенным Штатам структуры вывозят из Сирии беспрецедентное количество нефти. Об этом стало известно из совместного заявления межведомственных координационных штабов Москвы и Дамаска.
Как сообщило посольство РФ в США, речь идет о 80% от добываемого в сутки объема углеводородов в стране. По информации дипведомства, из-за этого страдает гуманитарная ситуация в Сирии — граждане государства сталкиваются с нехваткой энергетики, продовольствия и воды.
«Масштабы воровства нефти Вашингтоном достигли максимума», — уточнили в посольстве.
Ранее стало известно, что американские военные вывезли с территорий на северо-востоке Сирии 137 цистерн с нефтью.