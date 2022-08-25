Москва и Дамаск заявили, что США вывозят беспрецедентное количество нефти из Сирии

Как сообщило посольство РФ в США, речь идет о 80% от добываемого в сутки объема углеводородов в стране. По информации дипведомства, из-за этого страдает гуманитарная ситуация в Сирии — граждане государства сталкиваются с нехваткой энергетики, продовольствия и воды.