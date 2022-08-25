Кинокомпания Warner Bros. отложила премьеры нескольких крупных фильмов

Сиквелы кинокомиксов «Аквамен» и «Шазам» выйдут позже обозначенного ранее срока. Кинокомпания Warner Bros. приняла решение выпустить их в 2023 году.
Согласно обновленному релизному графику, фильм «Аквамен и потерянное царство» выйдет в прокат 25 декабря 2023 года, а продолжение «Шазама» — 17 марта 2023 года, пишет Deadline.
Причиной переноса нового «Аквамена» стала нехватка времени на постпродакшн. В свою очередь, премьеру «Шазама» отложили из соображений, что кинокомиксу будет комфортнее в отсутствие конкурента в виде «Аватара: «Путь воды».