Фото суррогатной матери детей Галкина и Пугачевой появилось в Сети

Пугачева и Галкин стали родителями в 2013 году – двойняшек Лизу и Гарри суррогатная мать родила в возрасте 30 лет. В рамках ток-шоу «Прямой эфир» Ширина признавалась, что была в курсе, чьих именно детей носит под сердцем.