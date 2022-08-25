Фото суррогатной матери детей Галкина и Пугачевой появилось в Сети

Детей звездной пары Примадонны Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина выносила и родила Елена Ширина. Суррогатную мать двойняшек выделяют ярко-голубые глаза и блондинистые волосы.
Пугачева и Галкин стали родителями в 2013 году – двойняшек Лизу и Гарри суррогатная мать родила в возрасте 30 лет. В рамках ток-шоу «Прямой эфир» Ширина признавалась, что была в курсе, чьих именно детей носит под сердцем.
«Может, я такой человек, но мне не было тяжело отдавать детей, потому что я знала, что приношу таким образом им счастье», – приводит слова женщины Teleprogramma.pro.
Напомним, Лиза и Гарри появились на свет 18 сентября 2013 года в больнице Лапино и Подмосковье.