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Семь человек пострадали во время драки со стрельбой на севере Москвы

Происшествия
Семь человек пострадали во время драки со стрельбой на севере Москвы

Массовая потасовка, закончившаяся стрельбой, произошла на 2-й Магистральной улице на севере Москвы. В результате помощь медиков потребовалась семерым пострадавшим.

Все случилось вечером 24 августа. Причиной конфликта между группами мужчин стал бытовой вопрос. В какой-то момент началась стрельба.

Прибывшие на место медики приняли решение о госпитализации семерых участников драки. В настоящее время полиция выясняет причины и обстоятельства ЧП, устанавливаются личности и местонахождение остальных мужчин.

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