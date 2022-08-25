Семь человек пострадали во время драки со стрельбой на севере Москвы

Массовая потасовка, закончившаяся стрельбой, произошла на 2-й Магистральной улице на севере Москвы. В результате помощь медиков потребовалась семерым пострадавшим.
Все случилось вечером 24 августа. Причиной конфликта между группами мужчин стал бытовой вопрос. В какой-то момент началась стрельба.
Прибывшие на место медики приняли решение о госпитализации семерых участников драки. В настоящее время полиция выясняет причины и обстоятельства ЧП, устанавливаются личности и местонахождение остальных мужчин.