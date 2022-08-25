Олеся Малибу отреагировала на смерть коллеги по проекту «Дом-2» Кочервей

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Олеся Малибу высказалась о смерти подруги и коллеги по телестройке Анастасии Кочервей. Тело девушки было найдено в реке Санкт-Петербурга.
Две недели назад бывшая участница «Дома-2» Кочервей перестала выходить на связь – мать девушки забила тревогу и обратилась в правоохранительные органы. Тело звезды было найдено в одном из каналов Петербурга.
Малибу, состоявшая в дружеских отношениях с Кочервей, убеждена – девушке помогли уйти из жизни.
«Из Москвы сбежала, потому что у нее возникли проблемы с каким-то мужчиной, он ей угрожал. По ее поведению неудивительно, что с ней это произошло», – отметила Малибу в беседе с порталом StarHit.
На данный момент личность возлюбленного покойной не раскрыта, однако именно он может быть причастен к смерти Кочервей, пишет «Вечерняя Москва». Предположительно, пострадавшая шантажировала мужчину, грозясь рассказать его супруге об измене.