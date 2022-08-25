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Амурчанина будут судить за приобретение наркотиков

Общество
Амурчанина будут судить за приобретение наркотиков

Сотрудники УМВД России по Амурской области уличили 28-летнего жителя поселка Малиновое Озеро Михайловского района в покупке наркосодержащих веществ.

По данным регионального МВД, мужчина приобрел через интернет каннабис, масло каннабиса, мефедрон и смеси с прекурсорами. В ходе оперативных мероприятий правонарушитель был задержан, сообщает AmurInfo.

Расследование уголовного дела уже завершено. Его материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением переданы в суд. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

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