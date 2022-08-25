Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

МЧС Хабаровского края предупредило о риске подтоплений в районе реки Манома

Общество
МЧС Хабаровского края предупредило о риске подтоплений в районе реки Манома

Подъем уровня воды ожидается в реке Манома у села Нижняя Манома в Нанайском районе. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС Хабаровского края.

По данным Дальневосточного УГМС, выпадение большого количества осадков на Маноме может привести к увеличению уровня воды до 520-530 сантиметров в период 25-26 августа. Для села Нижняя Манома показателем неблагоприятного явления считается отметка в 510 сантиметров, а опасного — 550 сантиметров. В связи с этим существует риск подтоплений низин, огородов, линий связи, участков внутрипоселковых дорог.

Кроме того, подтопления фиксируется в селе Верхняя Манома, куда 24 августа направили поисково-спасательный отряд МЧС. На данный момент в населенном пункте наблюдается спад уровня воды. При этом подтопленными остаются три жилых дома и 15 приусадебных участков, а также часть межпоселковой и внутрипоселковых дорог.
хабаровский край мчс подтопления манома
Военкоры ФАН
Солнцепёк