МЧС Хабаровского края предупредило о риске подтоплений в районе реки Манома

Подъем уровня воды ожидается в реке Манома у села Нижняя Манома в Нанайском районе. Об этом предупредили в пресс-службе ГУ МЧС Хабаровского края.
По данным Дальневосточного УГМС, выпадение большого количества осадков на Маноме может привести к увеличению уровня воды до 520-530 сантиметров в период 25-26 августа. Для села Нижняя Манома показателем неблагоприятного явления считается отметка в 510 сантиметров, а опасного — 550 сантиметров. В связи с этим существует риск подтоплений низин, огородов, линий связи, участков внутрипоселковых дорог.
Кроме того, подтопления фиксируется в селе Верхняя Манома, куда 24 августа направили поисково-спасательный отряд МЧС. На данный момент в населенном пункте наблюдается спад уровня воды. При этом подтопленными остаются три жилых дома и 15 приусадебных участков, а также часть межпоселковой и внутрипоселковых дорог.