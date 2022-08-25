МЧС Хабаровского края предупредило о риске подтоплений в районе реки Манома

Кроме того, подтопления фиксируется в селе Верхняя Манома, куда 24 августа направили поисково-спасательный отряд МЧС. На данный момент в населенном пункте наблюдается спад уровня воды. При этом подтопленными остаются три жилых дома и 15 приусадебных участков, а также часть межпоселковой и внутрипоселковых дорог.