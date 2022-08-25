Петербургские полицейские задержали бездомного за ограбление пенсионера в парадной

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли ограбление военного пенсионера во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Бездомный вор-рецидивист напал на 83-летнего горожанина и отнял у него кошелек с деньгами. Грабителя задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает ФАН начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.
Инцидент произошел в одной из парадных жилого дома на улице Ярослава Гашека. По словам потерпевшего, дедушка заходил внутрь, когда неизвестный толкнул его и забрал кошелек. В портмоне было 5300 рублей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»).
Злоумышленника удалось задержать по горячим следам в парке у станции метро «Дунайская». Грабителем оказался 38-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за кражу. В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения.