Петербургские полицейские задержали бездомного за ограбление пенсионера в парадной

Инцидент произошел в одной из парадных жилого дома на улице Ярослава Гашека. По словам потерпевшего, дедушка заходил внутрь, когда неизвестный толкнул его и забрал кошелек. В портмоне было 5300 рублей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»).