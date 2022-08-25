Ростуризм запустил новый этап программы туристического кешбэка

Новый этап программы туристического кешбэка с обновленными условиями официально стартовал в России. Как отметили представители пресс-службы Ростуризма, он продлится до 10 сентября.
Согласно условиям новой программы, россияне смогут получить повышенный кешбэк в размере до 40 тысяч рублей на отели и санатории Дальнего Востока. Отмечается, что ранее соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин.
Представители Ростуризма подчеркнули, что поездка должна включать не менее трех ночевок. При этом подчеркивается, что в рамках программы россиянам по-прежнему будут доступны разные форматы поездок, в том числе длительные туры.
Как сообщает издание «Ридус», в ближайшее время специалисты Ростуризма подготовят нормативную базу для создания в России туристических троп. Новое понятие будет закреплено на законодательном уровне.