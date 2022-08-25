Туристка назвала оригинальный способ бронировать лежаки на зарубежных курортах

Получить шезлонг у бассейна на европейских курортах можно и без раннего подъема. Необычным способом поделилась туристка Джейд Пеппард.
Европейские туристы на курортах Испании, Турции и других стран славятся тем, что с рассветом начинают занимать свободные лежаки у бассейнов. Для этого они кладут шляпу или полотенце — и место считается занятым. В своем аккаунте в TikTok Джейд Пеппард раскрыла свой секрет «бронирования» шезлонга — девушка рассказала, что просто сбрасывает чужие полотенца, если их хозяев нет поблизости.
«Я даю час владельцам полотенец, если они не появляются, скидываю их вещи и занимаю место», — поддержал метод туристки один из пользователей соцсети в комментариях.
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