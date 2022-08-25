Туристка назвала оригинальный способ бронировать лежаки на зарубежных курортах

Европейские туристы на курортах Испании, Турции и других стран славятся тем, что с рассветом начинают занимать свободные лежаки у бассейнов. Для этого они кладут шляпу или полотенце — и место считается занятым. В своем аккаунте в TikTok Джейд Пеппард раскрыла свой секрет «бронирования» шезлонга — девушка рассказала, что просто сбрасывает чужие полотенца, если их хозяев нет поблизости.