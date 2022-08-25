The Guardian: Украину могут ожидать пять сценариев в следующие полгода

Третий вариант авторов гласит, якобы Россия в следующие полгода продолжит неспешное наступление, сопровождая его ракетными и артиллерийскими ударами по националистам. В четвертом предположении The Guardian напоминает о проблеме беженцев, которые с приходом зимы ринутся с территории Украины в сторону европейских стран. Наконец, по пятому сценарию аналитики рассчитывают на твердую позицию Запада в вопросе военной поддержки. До сих пор союзники Киева будто не определились, помогать ли стране полноценно или заботиться о своем благосостоянии на фоне кризиса.